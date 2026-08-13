Fidel Castro, zgodba o fotografijah in intervjuju, ki ga ni bilo

Na današnji dan pred sto leti se je rodil revolucionar in dolgoletni predsednik Kube Fidel Castro. Slovenska fotografinja Meta Krese ga je fotografirala januarja 1990 v Havani in potreti so v današnjem Primorskem dnevniku prvič objavljeni. To je bilo ob priložnosti svetovnega srečanja žensk iz neuvrščenih držav. Meta Krese je prišla na Kubo z novinarko Mladine Melito Zajc, kljub zagotovilom pa jima ni uspelo dobiti intervjuja s Fidelom.

Castro je intervjuje dajal predvsem takrat, ko je presodil, da mora svetu nekaj sporočiti. Znanemu italijanskemu novinarju Gianniju Minaju je Castro leta 1974 na boksarskem tekmovanju obljubil pogovor. Do njega je prišlo čez 13 let. Televizijska novinarka Barbara Walters naj bi na pogovor za ABC News čakala tri leta, potem pa jo je leta 1977 Castro celo sam pobral pred hotelom z džipom. Pogovor se je zavlekel pozno v noč.

Castro je intervjuje dajal predvsem takrat, ko je presodil, da mora svetu nekaj sporočiti. Tako je novinarju Arminiu Savioliju v ekskluzivnem intervjuju za glasilo KPI L’Unità januarja 1961 prvič neposredno povedal, da je kubanska revolucija socialistična. Pogovarjala sta se v prostoru za osebje nočnega kluba El Caribe v hotelu Havana Libre sredi noči. Intervju je nato New York Times prevedel in objavil v celoti na prvi strani.

Jugoslovanski novinar Mladen Arnautović je lahko intervjuval Castra šele štiri leta potem, ko je zaključil dopisništvo na Kubi. Za Castra je postal zanimiv kot glavni urednik Tanjuga. Vodilna tiskovna agencija neuvrščenega sveta je s svojo mrežo pokrivala izjemno veliko držav.