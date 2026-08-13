Padel s traktorja in zaradi hudih poškodb umrl

Policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so sinoči ob 20.08 obvestili o delovni nesreči s smrtnim izidom v naselju Golo Brdo v občini Brda, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 55-letni moški s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil desno na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idriji ob državni meji. S traktorjem je nato vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, traktor ugasnil in zategnil ročno zavoro.

Do tragičnega dogodka je po doslej zbranih podatkih najverjetneje prišlo pri sestopanju s traktorja oz. kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel vznak in se pri tem hudo poškodoval Okoliščine in natančen način padca še niso v celoti razjasnjeni. Ob prihodu gasilcev JZ GRD Nova Gorica, reševalcev NMP ZD Nvoa Gorica in policistov PP Nova Gorica moški žal ni več kazal znakov življenja.

Na kraj so bili napoteni tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti. O tragični delovni nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojno okrožno državno tožilko. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi.

Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica s pisnim poročilom obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.