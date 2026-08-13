V senci odsotnega, zvezdniškega očeta

Prejemnik grand prixa na lanskem festivalu v Cannesu in letošnjega oskarja za najboljši mednarodni film, celovečerec Sentimental Value, bo v sredo, 19. avgusta, ob 21.uri, na sporedu v poletni areni tržaškega Ljudskega vrta.

Dogajanje je postavljeno na sever Evrope. Na dan pogreba svoje bivše žene se priletni režiser Gustav Borg vrne v hišo, iz katere je pred več leti odšel in zapustil družino. Z Norveške se je takrat izselil na Švedsko in pri tem pozabil na hčerki ter soprogo.

Nora in Agnes sta medtem zrasli in si ustvarili svoji življenji kljub opazni očetovi odsotnosti, ki pa ju je še kako zaznamovala. Petinsedemdesetletni Gustav sreča starejšo Noro in mlajšo Agnes, ker se želi posloviti od preminule soproge, a tudi zato, da Nori, ki je poklicna igralka, ponudi vlogo protagonistke v svojem najnovejšem filmu. Kot sam trdi, gre za njegovo najboljšo in najbolj osebno zgodbo, s katero želi presenetiti filmske kritike in publiko. Dogajanje je postavljeno v čas nacistične okupacije Norveške. Nori ponuja vlogo ženske, ki si je zaradi vojne travme vzela življenje. Starejša hči očetovo ponudbo brez pomislekov odkloni, saj mu še ni odpustila, ker jo je zapustil. Gustavu je seveda žal, toda projekt, ki se ga je lotil, je zanj prepomemben, da bi se mu odpovedal. Po krajši odsotnosti se na svoj bivši norveški dom vrne z mlado ameriško igralko Rachel, ki naj bi po novem nastopila v vlogi, ki jo je Nora zavrnila. Režiser se je namreč odločil, da bo film posnel prav v družinski hiši.

Lepa Rachel se kmalu izkaže za dokaj nerodno izbiro, ker z vlogo, ki ji jo je ponudil Gustav, nima nič skupnega. Medtem pa postane tudi Nori jasno, da je oče lik protagonistke tako rekoč napisal njej na kožo in da bi bilo res škoda, da bi se mu odpovedala.

Trenutno eden najboljših skandinavskih režiserjev, dvainpetdesetletni Norvežan Joachim Trier je filmski talent podedoval po dedu, prav tako filmarju Eriku Løchenu, ki se je leta 1960 (65 let pred svojim vnukom) uvrstil v tekmovalni spored festivala v Cannesu s filmom Jakten.

Sentimental Value

Države: Norveška, Danska, Nemčija, Francija, 2025

Režija: Joachim Trier

Igrajo: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas in Elle Fanning