V Nabrežini nova podjetniška zgodba

V Nabrežini je svoja vrata odprl nov lokal Čip & Chop, za katerim stojita Prosečan Gabrijel Milič in Tržačanka Raissa Villatora. Na prvi pogled neobičajna kombinacija, ki pa jo povezuje skupna želja po lastni podjetniški poti.

Raissa ima dolgoletne izkušnje v gostinstvu, medtem ko je Gabrijel zadnjih devet let delal kot žerjavist na sedmem pomolu v tržaškem pristanišču. Ob tem je bil ves čas dejaven tudi v domačih društvih – od začetkov pri Mladinskem krožku Prosek Kontovel do predsedovanja zadrugi Kulturni dom Prosek-Kontovel ter sodelovanja v odboru Društvene gostilne na Proseku, kjer je bil njegov doprinos neprecenljiv pri soustvarjanju številnih uspešnih dogodkov v Domu prosekarja v zadnjem obdobju.

Želja po lastnem projektu ju je vodila do prevzema bara s prodajo tiska in tobačnih izdelkov nasproti zdravstvenega doma Pineta del Carso, imenovala sta ga Čip & Chop. Kot sta zapisala v vabilu na odprtje, želita, da bi lokal postal prostor sproščenega druženja med tu živečima skupnostma. Lokal je odprt od ponedeljka do petka ves dan ter ob sobotah in nedeljah do 13. ure.

Sobotnega odprtja so se udeležili prijatelji, znanci, stare in nove stranke ter dobavitelji. Med navzočimi sta bila tudi župan in podžupan Občine Devin-Nabrežina, Igor Gabrovec in Mitja Petelin, ki sta novima podjetnikoma ob tej priložnosti čestitala. Ob odprtju izražajo čestitke novoustanovljenem podjetju tudi pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju in podjetju Servis, kjer Gabrijelu in Raissi želijo veliko uspeha na novi podjetniški poti.