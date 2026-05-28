Deset gradbenih podjetij kršilo varnostne predpise

Karabinjerji so obravnavali deset gradbenih podjetij, ki so kršila varnostne predpise. Karabinjerji goriškega inšpektorata za delo so v okviru poostrenega nadzora skupaj s pripadniki specializiranega oddelka iz Benetk ter s kolegi iz Gorice in Tržiča odkrili štiri delavce, zaposlene na črno, in odredili začasno prekinitev dejavnosti šestim podjetjem. Skupna vrednost izrečenih glob znaša 250.000 evrov.

V Tržiču so ugotovili več hudih kršitev med obiskom treh gradbišč; v dveh primerih je šlo za obnovo zasebnih stavb, v enem pa za gradnjo stanovanjskega objekta. Delovni odri niso bili ustrezno postavljeni in zaščiteni, gradbišča so bila brez varnostnih načrtov, električne napeljave in ozemljitve pa brez obveznih preverjanj, ki jih je treba opraviti vsaki dve leti. Petim podjetjem so odredili začasno prekinitev dejavnosti in jim izrekli za skupno 150.000 evrov kazni. Poleg tega so odkrili še štiri delavce na črno. Dvema gradbenima podjetjema so zato poleg začasne prekinitve dejavnosti zaradi zaposlovanja na črno izrekli še dodatnih 65.000 evrov globe.

V Gorici so med obiskom dveh gradbišč – enega pri obnovi zasebne stavbe in drugega pri prenovi objekta, namenjenega turistični dejavnosti – ugotovili več kršitev s področja varnosti in higiene pri delu. Na gradbiščih so bile nezaščitene odprtine, ki bi lahko povzročile padce z višine, gradbeni material je bil odložen na gradbenih odrih, ki poleg tega niso bili skladni s predpisi. Poleg tega izvajalci niso preverili strokovne usposobljenosti podizvajalskih podjetij, ki so izvajala nekatera dela. Tudi v tem primeru so karabinjerji odredili prekinitev dejavnosti in izrekli za 30.000 evrov glob.