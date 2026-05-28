Danes že priteka malo manj vroč zrak, prihodnji teden bo precej bolj svež

Ob dotoku severovzhodnega zraka se je ozračje prečistilo in se je zmanjšala relativna vlaga. Temperature pa so v FJK povečini za dve do tri stopinje Celzija nižje od včerajšnjih. Razmere so torej že prijetnejše.

V Zgoniku je ob 12. uri meteorološki urad deželne agencije za okolje iz FJK nameril 28,2 stopinje Celzija, medtem ko jih je bilo včeraj ob isti uri 30,8 stopinje Celzija. Na goriškem letališču so danes namerili natanko 30 stopinj Celzija (včeraj ob isti uri 32,8 stopinje Celzija). Edina izjema je Trst, kjer je zaradi šibke burje, ki omejuje temperaturni vpliv morja in segreva zrak, topleje. Danes so na pomolu Bandiera ob 12. uri namerili 28,7 stopinje Celzija.

Danes popoldne bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.

Jutri in v soboto bo povečini sončno, temperature bodo podobne današnjim ali rahlo nižje.

V nedeljo bo več spremenljivosti, zlasti v popoldanskih urah bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte,

V začetku prihodnjega tedna bo več spremenljivosti z občasno nestanovitnostjo. Temperature se bodo postopno spuščale. Najvišje dnevne temperature bodo sprva do okrog 26 stopinj Celzija, v nadaljevanju tedna pa do okrog ali rahlo pod 25 stopinjami Celzija. Precej bolj sveže bodo tudi noči.