Prijeli tatici, ki sta v lekarni kradli kozmetične izdelke

Tržaškim lokalnim policistom je lastnik neke lekarne v središču Trsta pred nedavnim prijavil nekaj tatvin. Lokalni policisti so uvedli preiskavo in so po njenem zaključku ovadili dve domnevni storilki, ki naj ne bi bili med sabo povezani.

Do prve tatvine je prišlo februarja. Tedaj je v lekarni s police izginil kozmetični izdelek. Videonadzorne kamere so tatvino posnele, pri čemer so lokalni policisti ugotovili, da je bila storilka ženska, opazili so tudi nekaj njenih fizičnih lastnosti. V nadaljevanju preiskave so mlado žensko prestregli pred nekim barom, kjer so jo ustavili in preiskali. Ovadili so jo zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah.

Pri drugi tatvini je šlo za žensko srednjih let, ki je v začetku marca v isti lekarni ukradla komplet kozmetike. Eno od uslužbenk, ki jo je poskusila ustaviti, je udarila s steklenico in pobegnila. Znova se je nato spet pojavila nekaj dni kasneje in grozila uslužbenki. Pobrala je drug kozmetični izdelek, ga vzela iz škatle in ga kar na mestu uporabila, nato je odšla. Nekaj dni kasneje se je ponovila ista zgodba.

Lokalni policisti so ob ogledu videoposnetkov nadzornih kamer potrdili, da je vseh treh primerih šlo za isto osebo. Med nadzorovanjem tržaških ulic so žensko prestregli in ustavili. Na sodišču se bo morala zagovarjati zaradi večkratnega ropa v obteževalnih okoliščinah in zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah.