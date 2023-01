Na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 sta danes zjutraj ob 9. uri v Nabrežini trčila audi in citroen. Nastala je precejšnja gmotna škoda, na srečo pa nihče ni bil poškodovan. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Do odstranitve obeh avtomobilov je bil promet oviran.