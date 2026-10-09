»V nedeljo nas čaka zanimiv dvoboj«

Furio Benussi, osemkratni zmagovalec Barcolane, je pred tednom dni na regati za pokal Bernetti, nekakšnem preizkusu pred osrednjim jadralnim dogodkom, z jadrnico Arca osvojil drugo mesto. Hitrejši je bil le »večni tekmec« Mitja Kosmina. Pred Barcolano 58 napoveduje tesen boj, v tekmecih vidi predvsem spodbudo, največje zaupanje pa ima v svojo mednarodno posadko. Z njim smo se pogovarjali tudi o vraževerju, porazih in nepozabnih trenutkih na morju.

Če bi bila Barcolana nogometna tekma, kdo bi bil letos Messi in kdo branilec?

Letos nikomur ne bi vnaprej želel vloge Messija, saj sem nekoliko vraževeren. Na nedeljski regati za pokal Bernetti pa sem videl, da je Kosmina v odlični formi. Deloval je sproščeno in nasmejano. Letos se bomo morali zares boriti. Nič ni samoumevno. V preteklih letih smo imeli morda nekoliko večjo prednost, letos ne. Čaka nas res zanimiv dvoboj.

Kaj bi raje izbrali: perfekten start ob šibkem vetru ali slab start ob idealnem vetru?

Perfekten start. Ker je na Barcolani dober start že velik del opravljenega dela.

Kaj je na Barcolani nevarnejše: bonaca, konkurenca ali lastna posadka?

Lastna posadka zagotovo ne. Vanjo imam največje zaupanje. Zmagali smo že na številnih regatah, naredili pa tudi veliko napak. Pomembno je, da se iz njih učimo. Torej – bonaca.

Kdo v ekipi največ govori in koga bi bilo najbolje za nekaj minut utišati?

Pri nas so vloge zelo jasno določene. Tomaž Čopi največ govori, vendar pove tudi največ smiselnega. Veliko se pogovarjamo, uporabljamo slušalke in komunikacijske naprave, prek katerih vsak pove, kar mora. Nikogar ne bi utišal.

Imate pred regato kakšen ritual, brez katerega ne morete na start?

Ne, čeprav so jadralci običajno precej vraževerni. Na barko sem vedno sprejemal tudi ženske, pa nikoli nisem imel težav niti z zeleno barvo. Nimam posebnih ritualov. Rad grem pred regato zgodaj spat. Nocoj bom ob pol enajstih v postelji, jutri bom zgodaj vstal, zajtrkoval in prišel na prizorišče spočit in sproščen.

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