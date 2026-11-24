Goriški Kulturni dom je v soboto praznoval 45-letnico delovanja. Osrednji del slavnostnega večera je pripadel mešanemu pevskemu zboru Roženice iz Pazina, ki je pod vodstvom Ines Kovačić Drndić izvedel koncert Verjemi v ljubezen / Vjeruj u ljubav / Credi nell’amore. Istrske in dalmatinske skladbe je prepletel z italijanskimi popevkami in uspešnicami svetovne glasbe.

Predsednik Kulturnega doma Igor Komel je v uvodu spomnil na programsko geslo Rokovanje kultur. Kulturni dom je stičišče slovenske, italijanske in furlanske kulture, ob jubileju pa so v ospredje postavili sodelovanje z Istro, kjer se srečujejo slovenski, hrvaški in italijanski jezik. V galeriji so si obiskovalci ogledali razstavo najnovejših del slikarja Franca Duga, s katero so počastili njegovo 85-letnico in 90-letnico likovnega kritika Joška Vetriha, dolgoletnega stebra galerijske dejavnosti doma.

Pisatelj in filozof Mirt Komel je spomnil na prvi koncert na meji na Trgu Evrope, ki ga je leta 2004 kot predsednik Kluba goriških študentov pomagal pripraviti s Kulturnim domom. V Evropski prestolnici kulture je prepoznal sad dolgoletnega preseganja meja med Gorico in Novo Gorico. Ob romanu Mesto in mesto (The City and the City) China Mievilla je goriško stvarnost primerjal s tretjim mestom, ki povezuje dve mesti, ločeni z nevidno mejo. Maurizio Tremul, koordinator Unije Italijanov v Kopru, je poudaril, da je več kot dvajsetletno sodelovanje slovenske manjšine na Goriškem in italijanske v Istri obrodilo dva evropska projekta ter prispevalo k zbliževanju Slovenije in Italije.

Občinstvo so še posebej ogrele uspešnice Oliverja Dragojevića, ki je pred 25 leti prvič nastopil v Gorici. Zbor so spremljali trije instrumentalisti, na odru pa sta se mu pridružila še plesalca Mara Cappiello in Luca Miclausig iz plesne šole Movartex. Za presenečenje je poskrbela humanoidna robotinja Tonka, ki je zapela, zaplesala in izvedla salto. Dirigentka je ob tem poudarila, da umetna inteligenca težko vzbudi čustva, kakršna so tisti večer zbudili glasba, petje in ples.