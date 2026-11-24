Rdeče klopi so se v zadnjih letih prelevile v simbol boja proti nasilju nad ženskami. Zasebniki, krajevne skupnosti, javne uprave jih postavljajo na prostem ali v posebno obiskanih stavbah, da bi žrtvam nasilja sporočili: niste same, širša skupnost vas podpira.

Novo rdečo klop so ob letošnjem 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, na primer včeraj predstavili v telovadnici Società Ginnastica Triestina: v Ulici Ginanstica bo zlasti športnike in športnice opozarjala na žrtve femicida, na potrebo po spoštovanju in enakopravnih odnosih. Pobudo zanjo je dala Margherita Paglino, predsednica odbora za enake možnosti Občine Trst. Prostovoljci nacionalnega društva policistov ANPS pa bodo v sodelovanju z gibanjem Wall of Dolls klop postavili tudi ob vhodu v svetoivansko policijsko šolo. Na njej bo sedela punčka, za katero bodo policisti skrbeli v znak spoštovanja do žensk in boja proti nasilju.

Klop bodo uradno predali namenu v petek ob 12. uri s slovesnostjo, na katero so povabili predstavnike lokalnih institucij. Na klopi bosta na tabli zapisani imeni pobudnikov, zraven pa še stavek »Non si gioca con la vita« (Ne igrajmo se z življenjem).

Dvojni dogodek ob dnevu proti nasilju nad ženskami prireja jutri Občina Dolina. Z družbo Wärtsila bo ob 12.30 pri avtobusni postaji na Gorici v Boljuncu najprej uradno predstavila rdečo klop, simbol boja proti nasilju na podlagi spola in spomina na številne žrtve. Z dogodkom želijo pustiti vidno in trajno sled skupnega prizadevanja podjetja Wärtsilä Italia in krajevnih institucij za spodbujanje kulture, ki temelji na spoštovanju, dostojanstvu in preprečevanju nasilja na podlagi spola. S tem se bo sklenil dopoldan, namenjen ozaveščanju zaposlenih v družbi Wärtsilä; v avditoriju tovarne bodo namreč pred tem sledili izobraževalnemu srečanju z naslovom Prepoznavanje nevarnosti za preprečevanje nasilja.

Istega dne bodo ob 20. uri v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu predvajali film Un anno di scuola tržaške režiserke Laure Samani. Film, ki je prosto povzet po istoimenskem romanu Gianija Stuparicha, govori o odraščanju, prijateljstvu, ljubezni in moški ranljivosti, v njem se zrcali tudi večjezični Trst. Na jutrišnjem večeru bo prisoten glavni igralec Giacomo Covi, prejemnik nagrade za najboljšega igralca v sekciji Obzorja na 82. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah. Po projekciji bo sledil krajši pogovor, med katerim bo igralec z občinstvom delil nekaj osebnih razmišljanj in odgovarjal na vprašanja občinstva. Vstop je prost.

Proti nasilju nad ženskami pa bo jutri v Miljah, na pobudo nekaterih društev, političnih in sindikalnih organizacij, baklada pod geslom Razsvetljuj svoj molk. Zbirališče bo ob 17. uri ob rdeči klopi na Trgu Republike, kjer bo novinarka Katja Ferletic spregovorila o tem, kako »lahko« je ubiti žensko. Prisotnim bodo nato organizatorji razdelili bakle, sledil bo sprevod po mestnem jedru (po ulicah Alighieri, Puccini in Roma). Po vrnitvi na Trg Republike bo dogodek zaključila Lucia Circo ob zvokih Caposselove pesmi La cattiva educazione. Sas, Val

Organizacija Non una di meno bo jutri priredila že tradicionalni shod po mestnih ulicah: v spomin na žrtve nasilja, a tudi v znak protesta proti starim in novim političnim odločitvam, ki ne spodbujajo enakosti med spoloma, ki ženskam ne omogočajo, da bi svobodno zaživele. Zbirališče bo ob 17.45 na Trgu Hortis. Društvo Trieste atletica pa prireja ob 16.30 na Velikem trgu sprehod La Via del Rispetto. Ob 17.30 bo na trgu flashmob proti femicidu v organizaciji društva Anffas.