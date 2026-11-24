Zbornica založnikov in knjigotržcev je na odprtju 42. Slovenskega knjižnega sejma Schwentnerjevo nagrado namenila Mitji Čandru. Kot piše v utemeljitvi, nekateri ljudje ustvarjajo knjige, drugi jim odpirajo poti, Čander pa oboje predano počne že tri desetletja.

Založba Beletrina, katere soustanovitelj je Čander, je po njegovih besedah vedno bila izrazito avtorska založba. Kot je dejal nagrajenec, pa je delo v založniškem sektorju v Sloveniji izjemno težavno in polno izzivov. Gre za majhen trg, ki se z leti še krči. Želi si, da bi v dialogu z državo in drugimi deležniki vzpostavili ekosistem, ki bo na trajen način omogočal preživetje slovenske knjige tudi v novih časih. Glede Beletrine je med drugim še povedal, da so vedno intenzivno delovali na sami promociji knjig, tako doma kot v tujini, ob njihovi fizični obliki pa so se v zadnjih 20 letih izrazito zavedali tudi digitalne oblike knjig in njihovega življenja v novem okolju.

Na Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) so podelili tudi priznanja zlata hruška. Knjige so izbrali v kategorijah izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga, prevedena mladinska leposlovna knjiga, izvirna slovenska mladinska poučna knjiga in prevedena mladinska poučna knjiga. Gost praznika zlatih hrušk je bil baskovski pisatelj Juan Kruz Igerabide.

Priznanje zlata hruška v kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga so podelili Srečkonstripu Jake Vukotica in Žige X Gombača, ki je lani izšel pri založbi Škrateljc. V kategoriji izvirna slovenska mladinska poučna knjiga so nagradili Jame avtorjev Ane Cic, Tineta Kaluže in Tine Poljšak ter ilustratorja Damijana Stepančiča, ki sta jo izdala založba Miš in Notranjski muzej Postojna. V kategoriji prevedena mladinska leposlovna knjiga so nagradili knjigo Kdo govori o ljubezni?: osvobajanje izpod kulture časti avtorice Elaf Ali v prevodu Ive Klemenčič, ki je prav tako izšla pri založbi Miš. Zlato hruško v kategoriji prevedena mladinska poučna knjiga pa je prejela knjiga Mumini: mumindolski svet Philipa Ardagha v prevodu Maje Novak, ki jo je izdala založba Morfemplus.