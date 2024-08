V nedeljo procesija od Piščancev do Lajnarjev, obred in kulturni program

V nedeljo, 1. septembra, bodo Vaška skupnost Piščanci-Lajnarji, rojanska župnija in Društvo Rojanski Marijin dom obeležili 70-letnico Marijine kapelice pri Lajnarjih. Kapelico v počastitev Matere Božje so bili namreč postavili 15. avgusta 1954 na oširku, ki danes nosi ime po dolgoletnem dušnem pastirju slovenskih vernikov v Rojanu msgr. Stanku Zorku. Prav Zorko si je prizadeval za postavitev kapelice, v hvaležen spomin mu je rojanska skupnost leta 2015 ob njej postavila tudi spominsko ploščo.

Nedeljsko svečanost bo ob 17. uri pred cerkvijo svetih Mohorja in Fortunata v Rojanu uvedel duhovnik Jože Bajzek in blagoslovil Marijino podobo, ki jo bo nato skupina romarjev nosila po ulici Sott-omonte do vaškega trga »N’ vase« pri Piščancih.

Od tu bo krenila procesija po pred nedavnem spet odprti cesti do Lajnarjev, kjer bo ob 18. uri sledil slovesen verski obred na prostem. Pri slavju bodo sodelovali tudi Rojanski cerkveni pevski zbor, skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije iz Trsta in narodne noše. Po maši bo kratek glasbeni program, ki ga bosta oblikovali godba iz Ricmanj in priložnostna vokalna skupina. Sledila bo družabnost v bližnjem kmečkem turizmu Ferfoglia, ki mu domačini pravijo »pri Cesarici«.

Kdor se želi udeležiti praznika, je naprošen, da se predčasno napoti na trg pri Piščancih, ker bodo ob 17.00 zaprli ulice Moreri, Sottomonte in Olmi. Poskrbljeno bo za organizirana parkirišča. Možno bo tudi koristiti prevoz ob 17.00 izpred rojanske farne cerkve.

Domačini so zelo ponosni na kapelico z Marijinim kipom pri Lajnarjih, ki jo skrbno negujejo in vsako leto ob koncu avgusta ob njej priredijo slovensko bogoslužje na prostem. Ob okroglih obletnicah, kot je letošnja, pa so vsakič organizirali večje praznovanje in tako bo tudi letos, ob 70-letnici.