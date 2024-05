V nesreči umrl 70-letni skuterist

Včeraj pozno popoldne je v krožišču na Trgu Volonatari Giuliani skuterist izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zabojnik za smeti, pri čemer je padel in se hudo poškodoval. Reševalci službe 118, ki so prišli na kraj nesreče, mu žal niso mogli več pomagati, ker so bile poškodbe prehude in je na kraju umrl. Gre za 70-letnega Maria Pecorarija, upokojenca nekdanje tovarne Velikih motorjev. Za njim je vozila njegova žena, ki je prisostvovala nesreči in je bila nato v šoku. Na kraju nesreče so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Ulica Giulia je bila dalj časa zaprta za promet.