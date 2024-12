»Ne dve državi, temveč ena, nova, ki naj nadomesti Izrael«

Rešitev za nasilje in zatiranje na Bližnjem vzhodu nista dve državi, vendar ena res demokratična država, ki bi nadomestila Izrael. To tezo je na večeru društva Salaam - Otroci oljke zagovarjal antropolog Jeff Halper, ki se je rodil in odraščal v ZDA, leta 1973 pa se je odselil v Izrael.

Rešitev dveh držav, torej Izraela in samostojne Palestine, bi bila zanj dejansko nemogoča zaradi kolonialnih želja sionizma. Po drugi strani pa bi dve državi bili funkcionalni izraelski »matrici kontrole«, kot jo je opisal Halper. Izločitev domorodcev iz njihove domovine bi ustvarila »palestinski Bantustan«, je ocenil. Pri tem je morebitno palestinsko državo primerjal s formalno neodvisnimi enklavami za domorodce v Južni Afriki za časa apartheida. Drugi problem je tudi, da Izrael ne bi pristal na teritorialno kontinuiteto Palestine, ki je nenazadnje zaradi ilegalnih izraelskih naselij skorajda nemogoča.

Ena demokratična država na mestu Izraela bi bila tudi edina, po Halperjevi oceni, ki bi omogočila vrnitev palestinskih beguncev v rodne vasi oziroma hiše po zasedenih območjih.