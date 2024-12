Galeb in Kulturni dom bosta maratonsko praznovala

Pred nami so božični prazniki, »praznično, kot veste, pa je tudi za Kulturni dom«. Tako je umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča (SSG) Danijel Malalan uvedel današnjo predstavitev Kulturnega maratona, ki bo prihodnji teden združil praznovanji ob okroglih obletnicah revije Galeb in tržaškega Kulturnega doma.

Skupno praznovanje ob 60. rojstnem dnevu Kulturnega doma in 70-letnici revije Galeb bo na sporedu v sredo, 18. decembra, od 16. ure dalje. SSG in Založništvo tržaškega tiska (ZTT) - založnik Galeba - bosta priredila osemurno dogajanje v prostorih, ki jih je zarisal Edo Mihevc. Program bo namenjen tako mladim oboževalcem Galeba kot občinstvu, ki ga je že preraslo. Kulturni maraton se bo pričel ob 16. uri z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, ki jih bodo vodili avtorji in ilustratorji revije.

Ob 17. uri bo v mali dvorani izredna ponovitev otroške predstave Televizigra, ki je nastala v koprodukciji z gledališčem La Contrada. Predstavi bo sledil Galebji ples z animatorjem Ernestom. Na voljo bodo še naprej delavnice, možne pa bodo seveda tudi fotografije z Galebom.

»Starejši gledalci bodo prišli na vrsto ob 20. uri,«zagotavljajo organizatorji. Takrat bo v Veliki dvorani na sporedu gostujoča predstava Amateur smugglers (Amaterski tihotapci), koprodukcija Zavoda En-Knap in Artisti Associati. Koreografijo sta zasnovala Silvia Gribaudi in Andrea Rampazza, navdihuje pa se po vsakdanjem življenju na nekdanji vzhodni meji. Snov predstave izhaja iz osebnih spominov in pričevanj o iznajdljivosti tukajšnjih ljudi, denimo o tihotapljenju cigaret.

Kot se spodobi za rojstni dan, pa se dogajanje ne bo sklenilo s koncem predstave. Po plesnem popoldnevu za malčke bo na sporedu aperitiv v foajeju parterja z dj-setom za odrasle.