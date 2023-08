V nesrečo pri Lazaretu vpletena avtomobil in kolesar

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali na cesti za Lazaret pri Miljah, od koder jih je več oseb poklicalo zaradi prometne nesreče, v katero sta bila vpletena avtomobil in kolesar. Opozorili so jih o hujših posledicah za kolesarja, ki je padel in obležal nezavesten na cestišču. Prispela sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je kolesarju, ki je bil na srečo vseskozi pri zavesti, nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Varnostni organi preiskujejo vzroke nesreče.