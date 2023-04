V odlagališče odpeljali večjo količino odpadkov

Prostovoljci organizacije SOS Carso so v soboto zjutraj odpeljali v odlagališče večjo količino odpadkov, ki jih je na območju kala pri Gropadi med čistilno akcijo zbral Boris Kalc. Nabrali so osem črnih vreč raznih odpadkov in stekla, štiri pnevmatike, tri večje železne kante, skoraj en kubični meter železnih odpadkov ter okrog deset črnih vreč z gradbenim materialom.