V ognjemetu padel zadnji dimnik (foto in video)

300 kilogramov dinamita in manj kot 30 sekund je bilo potrebnih za razstrelitev še zadnjih objektov nekdanje škedenjske železarne. Točno ob 20. uri so z razstrelivom porušili 4 stavbe in več deset metrov visoki dimnik. S tem dejanjem se tudi uradno začenja razvoj območja, na katerem bo zrasel med drugim tudi osmi pomol, s katerim bo tržaško pristanišče lahko povečalo svoje kapacitete in krepilo svojo konkurenčnost. Ob tej priložnosti je investitor, gradbeno podjetje Icop, organiziral tudi ognjemet. Še pred tem so povabljene goste nagovorili predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, minister Stefano Patuanelli, predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino in župan Roberto Dipiazza. Besedo jim je predal Vittorio Petrucco, lastnik gradbenega podjetja Icop, ki je uvodoma dejal, da so z ognjemetom želeli počastiti nov začetek, nov industrijski cikel, ki bo prinesel tudi nova delovna mesta, ne pa konca škedenjske železarne.