V ospredje postavlja trajnostno modo

Ko si nadenemo majico ali kako drugo oblačilo, se v glavnem ne vprašamo, od kod ta prihaja, kdo in kje jo je proizvedel. Kaj šele, da bi si postavili vprašanje, če je majica sad skrajno onesnažujoče modne industrije. Ali bolje: pomembneje se nam zdi, da je poceni. Pojem trajnostne mode je danes vse bolj aktualen, vendar je pot do njegove uresničitve še zelo dolga in strma, ker so velika oblačilna podjetja marsikdaj na popolnoma različni osi oziroma premalo transparentna.

Tako je prepričana 38-letna tržaška podjetnica Manuela Valta. Od leta 2021 ureja blog The Casual Twinkle, ki v ospredje postavlja ravno ta načela. Pred nedavnim je spletni portal obogatila še s spletno trgovino trajnostnih oblačil za ženske in otroke do osmih let starosti. Zavest o pomenu trajnostnih materialov in procesov, zmanjšane količine odpadkov ter dolgotrajni uporabi oblačil je treba po njenem mnenju širiti od malih nog.

Do teh spoznanj je Manuela prišla z lastnimi izkušnjami. Diplomirala je iz ekonomije, v času študija je veliko časa preživela v tujini, po diplomi pa je na marketinškem področju začela sodelovati z luksuznimi modnimi podjetji, ki proizvajajo škatlice za očala, peresa in nakit. Skoraj vse večje družbe so proizvodnjo preselile na Kitajsko, Indijo in druge države, kjer je delovna sila cenejša in tudi ostali stroški nižji, je razložila. To ji je seglo zelo blizu, ker je bilo jasno, da so bile delovne razmere zaposlenih slabše, padla pa je tudi kvaliteta proizvedenega, je razložila. Zavedala se je, da trajnosti ni lahko doseči.

Po doktoratu iz marketinga, mode in trajnosti se je zato spustila v dogodivščino, ki jo je poimenovala The Casual Twinkle.

