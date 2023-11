V ospredju filmskega festivala glasba, urbana osamljenost in aktivizem

Glasba, urbana osamljenost in aktivizem so glavne teme Festivala iberijsko-latinsko-ameriškega filma, ki je včeraj zasedel prostore gledališča Miela in bo ljubiteljem sedme umetnosti od jutra do večera na voljo do nedelje.

Letošnje dogajanje so uvedli s predvajanji v sesljanskem turističnem centru in dvorani Oddelka za humanistiko tržaške univerze. Danes se bo festival v Mieli začel že ob 9. uri z mehiškim filmom Estoy todo lo iguana que se puede Juliana Roblesa. Ob 11. uri bo čas za čilski film Cazadora Martina Duplaqueta. Popoldansko dogajanje bodo uvedli s kolumbijsko produkcijo Robinson Mauricia Cara ob 15. uri in argentinsko-italijanskim filmom Rinoceronte Artura Castra Godoya ob 16.10. Ob 18. uri bo na vrsti film Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia Luciana Naccija in Axela Emiliena, ob 19.45 pa čilski El arte de perder Sebastiana Saama. Iz niza filmov posvečenih Salvadorju Allendeju pa bodo ob 21.45 predvajali delo Morir un poco Alvara Covacevicha. Vzporedno predvajajo med 9.30 in 19. uro filme tudi v mali dvorani Miele.

Ob 15.30 bo v univerzitetni kinodvorani (Ul. Principe di Montfort) na sporedu La uruguaya Ane García Blaya, ob 18. uri v Sesljanu pa kolumbijski Diòba Adriana Rojasa Espitie. Program je na spletni strani www.cinelatinotrieste.org.