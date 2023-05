V ospredju knjižnice, knjige in branje

Od danes do 27. maja bodo tržaške knjižnice, v sodelovanju s centrom knjige in branja CEPeLL italijanskega ministrstva za kulturo, priredile že trinajsti knjižni mesec Il Maggio di libri. Pri organizaciji niza dogodkov sodeluje enajst knjižnic tržaškega knjižničnega sistema (Sistema bibliotecario Giuliano).

Slovenska ponudba

V knjižnici Dušana Černeta v Ulici Donizetti bodo jutri dopoldne odprli manjšo razstavo knjig slovenskih tržaških avtorjev v slovenskem jeziku in italijanskem prevodu. Ponudili bodo tudi branje nekaterih odlomkov. V knjigarni Ubik bo zaživelo še eno srečanje iz niza Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja. V torek ob 18. uri bodo predstavili italijanski prevod Cankarjevega Hlapca Jerneja. Svojo slovensko in italijansko ponudbo pa bodo 15. maja od 18.30 predstavili v občinski knjižnici v Saležu. Večer bodo namenili tudi novi zbirki poezij in ilustracij mlade umetnice Ajlin Visintin Črni Žamet: zgodbe o krokarjih v verzih.

Za vse bralne okuse

Majsko dogajanje se bo sicer začelo že danes v knjižnici zavoda IRCI med 16. in 18. uro s predstavitvijo novega knjižnega središča v Ulici Torino. Med 16. in 20. uro bodo dijaki v knjižnici tehniškega zavoda Volta prebirali odlomke iz del Itala Calvina in Itala Sveva, iz Dantejeve Božanske komedije in drugih del.

V ponedeljek med 16. in 17. uro bodo v knjižnici Luciane Schleifer liceja Petrarca predstavili zbirko knjig, ki so jo šoli darovale družine Pesante, Scabbia in Adami. V sredo, 10. maja, med 17.30 in 18.45 bo čas za obisk knjižnice mestnega muzeja Revoltella. Dan kasneje bodo vrata odprli v knjižnici evangeličanske skupnosti v Ulici san Lazzaro (med 16. in 19.30), metodistične skupnosti na Stopnišču Giganti (ob 17.30) in skupnosti adventistov v Ulici Rigutti (ob 19. uri).

V soboto, 20. maja, med 10.30 in 12.30 bo mogoče obiskati knjižnico švicarske konfederacije za baziliko sv. Silvestra. Obiskovalce bodo sprejeli s koncertom organista Paola Venierja. 22. maja med 15. in 17. uro bo na ogled knjižnica Naravoslovnega muzeja, v petek, 26. maja, med 11. in 13. uro pa knjižnica grške pravoslavne skupnosti na mestnem nabrežju.

Niz srečanj bodo sklenili v soboto, 27. maja, med 10.30 in 12.30 z obiskom mestne knjižnice Hortis.