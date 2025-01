V ospredju letošnjega festivala družine in njihove vezi

Leto je naokoli in spet je čas za Tržaški filmski festival, ki bo letos doživel že 36. izdajo. Filme srednje- in vzhodnoevropske produkcije bodo vrteli na različnih mestnih lokacijah od 16. do 24. januarja, na festivalu pa se bodo predstavili tudi slovenski filmi. Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc, ki bo na festivalu imel italijansko premiero, se je uvrstil v tekmovalni program celovečernih igranih filmov. Na sporedu bo v v gledališču Rossetti v sredo, 22. januarja (ob 22. uri).

Podrobnosti letošnje izdaje filmskega festivala so predstavili na današnji odlično obiskani novinarski konferenci v palači Gopčević. Kot je povedala direktorica festivala Nicoletta Romeo, je letos vodilni motiv, ki združuje filme iz programa iz 36. izdaje Tržaškega filmskega festivala, tema družine in družinskih vezi. »Izbrani filmi obravnavajo disfunkcionalne, kvir, fluidne družine, pobožne družine, zaporniške družine, družine kot zatočišče in razširjene družine. Družina je kot institucija na udaru, z vsemi zakoreninjenimi mehanizmi močne arhetipkse strukture, za katero pa se zdi, da se vedno ne odziva na potrebe in želje posameznikov, ki ji pripadajo. Včasih pa je to tudi edino odrešilno mesto v razpadlih družbah in je vedno korak pred smrtjo, saj pripomore k temu, da se vezi okrepijo, stare zamere pa zbledijo v ozadju,« je na predstavitvi dejala direktorica, ki je spomnila, da bo otvoritveni dogodek na sporedu v gledališču Miela v četrtek, 16. januarja (ob 19.30), ko bodo zavrteli koprodukcijski film Wishing on a star.

