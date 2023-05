V ospredju varstvo in smernice za upravljanje morskega okolja

Stanje morskega okolja, njegovo celovito varstvo ter smernice za upravljanje bodo rdeča nit tretje izdaje prireditve MareDireFare - Festival dell’Oceano, ki bo med 24. majem in 10. junijem potekala na različnih koncih mesta.Organizatorji, WWF in Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS), so v sodelovanju z Občino Trst in več lokalnimi združenji pripravili pester program, ki se bo osredotočil na vez med umetnostjo in znanostjo.

Podrobnosti letošnjega festivala so predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji v palači Gopčević, na katerem so povedali, da bodo obiskovalci lahko uživali ob fotografski razstavi, razstavi ulične umetnosti, ob eko instalacijah, za najmlajše so pripravili delavnice, za starejše pa znanstvene aperitive v kavarni San Marco.

Instalacije ob jaških

Razstavo ilustracij treh ilustratorjev, s katero želijo avtorji opozoriti na problem odpadkov v morjih, bodo 25. maja odprli v občinski dvorani Arturo Fittke. Dela teh treh ilustratorjev bodo postavili tudi ob pokrovih jaškov na Rusem mostu in v okoliških ulicah. Mimoidoči bodo preko uličnih instalacij lahko spoznali, kako ljudje onesnažujejo morje. Razstavo bodo odprli v četrtek ob 10. uri., predvideni pa so tudi vodeni ogledi.

Celoten spored tukaj.