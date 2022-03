V park vabi 80.000 narcis

Miramarski park ponovno sije v pomladanskih barvah. Cvetenje več sort rastlin v njem ni naključno, saj so ta proces začeli že pred tremi leti z željo, da bi miramarskemu parku vrnili sijaj, kot si ga je zamislil nadvojvoda Maksimilijan, je razložila direktorica Miramarskega muzeja in parka Andreina Contessa.

V parku je ponovno na voljo električno prevozno sredstvo, s katerim nudijo prevoz tudi tistim, ki imajo težave s premikanjem, ali tistim, ki si želijo park v cvetju ogledati sede. Prevoz nudijo od vhoda v park do različnih, tudi najbolj oddaljenih lokacij.

Zgornji del vrta trenutno krasijo rumene narcise, lani so jih posadili kar 80.000, spodnji pa vrtnice Larissa, ob predelu parka, ki je posvečen knezu Aoste, so vsadili pet magnolij, pred jezerom labodov pa tačas cveti 14 japonskih češenj. Zdaj je komaj odcvetel jesenski podlesek, medtem ko bo treba za cvetenje agrumov, ki se nahajajo v rastlinjaku, počakati na toplejše temperature. Prav tako je potrebno počakati na poletne temperature za oleandre, ki so jih vsadili lani jeseni.

Poleg cvetenja vrtov si je v Miramarskem muzeju še vedno mogoče ogledati Tizianovo sliko Madonna delle Rose, o kateri smo že poročali.