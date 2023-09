V parku na Pončani prijeli domnevnega razpečevalca

Lokalni policisti v civilu so med nadzorovanjem ulic na Pončani v parku v Ulici Orlandini opazili mladostnika, ki sta se sumljivo obnašala in sta se oddaljila v njegovo zakotje. Ko sta zagledala redarja, sta poskusila pobegniti vsak na svojo stran, da bi se izognila kontrolam, redarja pa sta ju uspela ustaviti. Ker sta bila zelo nemirna, sta ju lokalna policista na podlagi zakona o mamilih iz preventivnih razlogov osebno preiskala. Mladostnika sta jima spontano izročila nekaj zavojčkov marihuane in zavojček hašiša, toda ob vztrajnem močnem vonju, ki je uhajal iz oblek enega od dveh, 20-letnega G.S.G., sta lokalna policista posumila, da skrivata še drugo mamilo. Pospremila sta ju na poveljstvo v Ulici Revoltella. Med temeljitejšo osebno preiskavo so pri dvajsetletniku našli še druge zavojčke za skupnih 10 gramov marihuane. Odločili so se zato še za hišno preiskavo na njegovem domu, ki jo je odredil dežurni državni tožilec. V svojem bivališču je mladostnik skrival še 100 gramov marihuane, ki je bila povečini že pripravljena v zavojčkih za razpečevanje, lokalni policisti pa so tudi našli pripomočke za pripravo odmerkov. 20-letnega G.S.G., ki doslej še ni imel opravka s pravico, so ovadili na prostosti zaradi posesti mamil z namenom razpečevanja mladoletnim osebam.