V parku Revoltella bodo otroci proizvajali energijo

Vse to bo Občina Trst lahko uresničila v okviru investicije, ki bo financirana iz deželnega programa energetske prenove objektov in okoljskega ozaveščanja. Namere deželne uprave na področju financiranja občinskih projektov je včeraj v dvorani Tergeste (nekdanja poročna dvorana) Mestne hiše napovedal pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro, ki je dejal, da so tržaškemu parku Revoltella namenili 2,2 milijona evra. Projekt energetske prenove parka so poverili arhitekturnemu biroju Mads, ki bo v prihodnjih mesecih pripravil vso potrebno dokumentacijo za začetek postopka prenove. Kot so povedali na srečanju z novinarji, predvidevajo, da bi park v energetsko sodobni preobleki lahko zaživel na začetku leta 2024.

