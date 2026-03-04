V petek odpira vrata dolinska pošta

Občina Dolina obvešča, da bo poštni urad v Dolini ponovno odprl svoja vrata za javnost v petek, ko naj bi se dokončno zaključila dela, ki so predvidena v okviru projekta Polis.

Družba italijanskih pošt je sporočila, da so bila dela v notranjosti prostorov uspešno zaključena. Med izvajanjem so se namreč pojavile nekatere nepredvidene tehnične težave, ki so povzročile zamudo glede na prvotno načrtovani časovni okvir. Urad je bil zaprt od maja lani.

Po zaključku del in opravljenih potrebnih tehničnih in funkcionalnih pregledih, je družba poskrbela za ponovno ureditev notranjosti, da bi zagotovili obnovljene, varne in funkcionalne prostore. Italijanske pošte bodo v prvih mesecih vzpostavile dosedanje storitve z visokimi standardi varnosti in kakovosti, v prihodnjih mesecih pa bodo omogočile tudi dostop do storitev javne uprave.