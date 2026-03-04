Zbirni center odpadkov v Boljuncu vendarle obnovili

S precejšnjo zamudo se je obnova zbirnega centra odpadkov v Boljuncu pred nekaj dnevi le zaključila. »Še nekaj papirjev pa bo treba urediti pred odprtjem potrebne storitve za občane,« je novico napovedal dolinski podžupan oziroma odbornik, ki je med drugim pristojen za javne investicije Marko Savron. Dela so se začela konec leta 2024 in zaključiti bi se morala do jeseni lani. Naložba je znašala 950 tisoč evrov (220 tisoč od deželne službe za ravnanje z odpadki, 730 tisoč pa od občinskega proračunskega presežka 2023).

Konec februarja se je občinska ekipa, ki so jo sestavljali župan Aleksander Coretti, podžupan Marko Savron, odbornica Elisabetta Sormani, ki je pristojna za storitve na območju, ter vodja Službe za javne infrastrukture Mitja Lovriha, srečala s predstavniki izvajalskega podjetja Mari & Mazzaroli, vodjo del, geometrom Lucianom Patatom in predstavniki družbe A&T 2000, ki bo zbirni center upravljala. Podžupan je ob novici o zaključku del opozoril, da je slabo vreme zaznamovalo tako januar kot februar, dela pa so se vseeno nadaljevala, za kar se je zahvalil delavcem.

Še nekaj korakov

Po zaključku del so tačas na vrsti še zadnji postopki za pridobitev potrebnih dovoljenj od pristojnih organov. Občina je medtem že pridobila dovoljenje za ureditev odtoka deževnice in za priključitev na novo kanalizacijsko omrežje. »Zadnji manjkajoči dokument je certifikat preverjanja statike, ki zamuja zaradi okvare opreme v akreditiranem laboratoriju za preizkuse in kontrole gradbenih materialov,« je čakanje pojasnil podžupan. Po pridobitvi še tega dokumenta bo občina dobila certifikat o skladni izvedbi del, ki bo lahko izdan tudi po izteku roka za objavo dokumentov, ki ga predvideva zakon o javnih investicijah, in sicer 20. marca.

Ko bo Občina Dolina dobila certifikat, bo lahko izdala ukrep za začetek obratovanja novega zbirnega centra, je naslednje korake naštel podžupan.Podjetje A&T 2000 bo takrat lahko prevzelo obrat in vanj začelo nameščati infrastrukturo oziroma opremo, ki sta potrebni za zagon delovanja. Do takrat bodo potrebovali kakih 15 dni, so napovedali. Potem bodo zbirni center za odpadke končno lahko odprli javnosti. »Glede na povedano, bi to lahko bilo nekje na začetku aprila,« je ugibal Savron.