Slovenska odbojkarska reprezentantka Emi Jurič se bo iz Ankarana selila v ZDA

Slovenska odbojkarica Emi Jurič bo kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike. Mlada odbojkarica, ki to sezono igra za ekipo Ankarana v slovenskem državnem prvenstvu, bo po koncu sezone oblekla dres univerzitetne ekipe iz Milwaukeeja, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).

Dvajsetletna prosta igralka bo igrala v ameriški univerzitetni ligi NCAA divizije I, kjer bo naslednji dve sezoni nosila dres univerze Marquette.

Za Jurič, ki bo prihodnji mesec dopolnila 19 let, bo to prva sezona na tujem. Potem ko se je v preteklih letih kalila v odbojkarskem klubu Ankaran, je v zadnjih treh sezonah igrala tudi za člansko ekipo in nastopala v DP.

Mladi odbojkarici, ki je še pred lansko reprezentančno sezono igrala na položaju sprejemalke, je minulo poletje selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice namenil vlogo proste igralke. Jurič pa je z novo igralno pozicijo nase opozorila že v isti sezoni, med drugim na svetovnem prvenstvu na Tajskem.

Izkušnje s slovensko člansko izbrano vrsto ima tudi njena sestra dvojčica Tani, ki je dres z državnim grbom oblekla v letu 2024 in zbrala dva uradna nastopa. Ob prvem odhodu na tuje bo Emi spremljala tudi sestra, s katero skupaj igrata za primorski Ankaran.

»Odhod v tujino je zame velika priložnost in nov izziv. Počutim se ponosno, hkrati pa tudi malo vznemirjeno, ker me čaka novo okolje in drugačen način dela. Pričakujem, da bom pridobila veliko novih izkušenj in se kot igralka še izboljšala,« je v izjavi za OZS dejala Emi Jurič.

»Še posebej sem vesela, da novo poglavje odpiram s svojo sestro, saj mi bo njena prisotnost v veliko podporo. Veselim se spoznavanja nove kulture in novih soigralk in verjamem, da bom z delom ter trudom to priložnost izkoristila na najboljši možen način« je še povedala.