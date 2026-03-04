Dva gola prehuda kazen za Juventino

NOGOMET
DRŽAVNA FAZA POKALA ELITNE LIGE - Četrtfinale (prva tekma)
Juventina – Alessandria 0:2 (0:1)
Strelca: 14. Diop (A), 89. Cargiolli (A)
Juventina: P. De Mattia, D. Liut, M. Tuccia, J. Grion, G. Russian, L. Piscopo, C. Zucchiatti, M. Samotti, T. Breganti, E. Hoti, E. Pagliaro; M. Caruso, J. Petejan, P. Sambo, A. Lidan, S. Del Mestre. Trener: Daniele Visintin.
Alessandria: M. Menino, A. Cesaretti, C. Tos, E. Cirio, C. Nani, L. Pellegrini, G. Nicco, G. Morganti, L. Ventre, M. Diop, M. Piana; A. Colla, M. Cociobanu, A. Laureana, L. Straneo, A. Cargiolli, A. Vanegas Bozza, P. Camara. Trener: Alberto Merlo.