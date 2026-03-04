V knjižnici je branje veselje

Branje je veselje! Tako se glasi moto prvega nacionalnega dneva branja, ki ga je za 5. marec letos razglasila vlada Republike Slovenije. Izbira datuma ni naključna, saj se je na ta dan rodila dr. Manca Košir, vsestranska ustvarjalka, humanistka in ambasadorka branja. Namen novega državnega dneva je okrepitev sistemskega spodbujanja branja, bralne pismenosti in bralne kulture v vseh starostnih skupinah kot temeljne vrednote naše družbe.

Tudi v Narodni in študijski knjižnici v Trstu bodo obeležili nacionalni dan branja, ki želi biti hkrati tudi uvod v letošnjo bralno akcijo Primorci beremo. Jutri, 5. marca, bodo v knjižničnih prostorih v Ulici sv. Frančiška 20, med 9.30 in 12.30 odmevale besede iz odlomkov različnih slovenskih avtoric in avtorjev, pesnic in pesnikov, katerih dela so med drugim uvrščena v letošnji seznam bralne akcije.

Knjižničarke bodo tako med jutrišnjim dopoldnevom prebirale poezijo in prozo Miroslava Košute, Mance Košir, Mojce Petaros, Maje Haderlap, Esada Babačića, Svetlane Makarovič in drugih slovenskih avtoric in avtorjev. Vse, ki jim je branje v veselje, vabijo, da se jim pridružijo na neformalnem srečanju ob lepi slovenski besedi v vlogi poslušalcev ali aktivnih glasnih bralcev.