V petek začetek Kraškega Oktoberfešta

Leto je naokrog in Slovensko kulturno društvo Vigred spet vabi pod šotor v Praprot na 26. Kraški Oktoberfešt, ki bo zaživel 29. in 30. septembra ter 1. oktobra.

Za uvod bodo v petek poskrbeli otroci pevske skupine Vigred in glasbene skupine Vigred - Kraški fenomeni, zvečer pa bosta na plesišče vabila Godba Salež in ansambel Šorpreže.

V soboto se bo začelo dogajati že dopoldne: od 9.30 do 10.30 se boste tekači lahko prijavili na 3. tek med vinogradi (5km) v organizaciji AŠD Burja sport (nagrajevanje ob 13. uri). Med 11. in 15. uro bo potekala delavnica suhozidne gradnje, ob 14.30 bo likovni ex tempore za vrtec, osnovno, srednjo in višjo šolo (nagrajevanje ob 18. uri), istočasno bosta tudi turnir v briškoli in v šahu (za odrasle in otroke). Ob 17. uri bo delavnica breakdance za otroke in mlade od 5. do 15. leta - ob 18.30 bo nastop skupine Go Breakers KD Skala. Veselica se bo nadaljevala s skupino High skull Vigred in ansamblom 3 prašički.

Nedelja se bo začela (zbirališče med 8.30 in 9.30) s 26. pohodom Na Krasu je krasno in krajšim pohodom za otroke in družine v organizaciji SKD Vigred, Vaške skupnosti Tublje, Jamarskega društva Grmada, Slovenskega planinskega društva Trst in mladinskega odseka ter planinskega odseka SK Devin (nagrajevanje ob 15.30). Ob 13. uri bo v šotoru zaigral ansambel Maxi, medtem bodo potekale delavnice umetniškega recikliranja z društvom Muca Copatarica in COŠ S. Gruden, kleklanja SKD Tabor, mozaika in prikaza drugih ročnih spretnosti.

Ob 16. uri se bo začel 26. Kraški Muzikfešt oziroma festival ljudskih godcev in pevcev, zvečer pa bo ples z ansamblom Rujni muzikanti.

Na prizorišču bo razstava gob, stojnica Združenja staršev vrtca in osnovne šole Šempolaj. Ponujali bodo jedi na žaru in kajpak pečeni kostanj. V primeru slabega vremena bo celoten program potekal pod šotorom.