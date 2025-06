V Praprotu prvi Festival vitovske in harmonike

Če se pripelješ v Praprot, lahko na rjavi tabli ob vhodu prebereš, da prihajaš v vas vitovske. In ko vaški kraljici v kozarcu dodaš še kraljico med instrumenti, se pravi harmoniko, boljšega para ni. Tako sestavljeni kraljevi par bo protagonist v petek in soboto, se pravi 13. in 14. junija, prvega Festivala vitovska in harmonika, ki ga prireja Vaška skupnost Praprot s pokroviteljstvom Občne Devin - Nabrežina, podporo banke ZKB Trst Gorica, domačih vinarjev in podjetnikov.

Petkov dan se bo začel z odprtjem vaških osmic Gabrovec, Zidarich in Briscak že ob 11. uri, ob 17. pa si bo mogoče ogledati kleti Zidarich in Škerk - samo po predhodni rezervaciji (040201223 oz. info@zidarich.it in na 0409899213 oz. info@skerk.com).

Ob 19.30 je na kmetiji Lupinc predviden glasbeni aperitiv z dvojico Matika. Ob 21. uri bo na osmici Zidarich glasbeno potovanje harmonike skozi čas, »od trieštinke do bajan harmonike« z mladimi harmonikarji, Lupinčevimi učenci iz širše okolice.