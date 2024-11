V prihodnost gledati z upanjem

Kristjan gleda na prihodnost z upanjem, spričo ekološke in podnebne krize pa je poklican tudi k temu, da prevzame nove odgovornosti na področju koriščenja zemlje in njenih dobrin ter varovanja stvarstva. Misel iz homilije tržaškega škofa Enrica (Henrika) Trevisija je sporočilo letošnje tradicionalne maše hvaležnice, ki je v nedeljo, 10. novembra, popoldne v stolnico sv. Justa priklicala slovenske vernike tržaške škofije, ki so v zahvalo za letošnjo letino prinesli v dar del lastnih pridelkov, obenem je bila to tudi priložnost, da se srečajo s svojim škofom.

Slovesnost je ob somaševanju slovenskih duhovnikov vodil škof Trevisi, ki se je v svoji homiliji oprl na poslanico italijanskih škofov ob letošnjem zahvalnem dnevu, v kateri se med drugim opozarja, da v zmedi o tem, kje se nahaja in katero smer naj izbere, človek najde v obdelani zemlji, ki daje svoje sadove, upanje za jutrišnji dan, upanje v življenje, ki se obnavlja ter v Boga, ki je s tem spet navzoč. Zato je tudi kristjan poklican, da gleda na prihodnost z upanjem, je dejal škof. Zaskrbljenost ob naraščajočem izkoriščanju zemlje, podnebnih spremembah in naravnih katastrofah ne sme človeka voditi v naivno nostalgičnost, ampak ga mora odpreti k odgovornosti tudi na področju kmetijstva in zaščite tal. Potrebno je biti hvaležni za darove, za podedovano in razumeti, kako je to dragoceno, hvaležnost pa se mora spremeniti v prizadevanje, načrtovanje in konkretne ukrepe spričo ekološke in podnebne krize, obenem se je treba od tistih, ki zemljo obdelujejo, naučiti ugotoviti sledove možnega bratstva in gradnje trdnih vezi ter solidarnosti, je še dejal škof Trevisi.

Tudi letos so pri hvaležnici v velikem številu sodelovali skavtje in skavtinje Slovenske zamejske skavtske organizacije, narodne nože in Združeni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov, medtem ko je vernike ob vstopu v cerkev pozdravilo pritrkovanje skupine Turn iz Mačkolj.