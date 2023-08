V razredu je opravila pol dela

Poletje preživlja v kampu v Istri med Karigadorjem in Umagom. Tam Anja Battilana športa, počiva in nabira novih moči pred septembrskim daljšim potovanjem po Evropi, nakar jo čaka študij kemije na tržaški univerzi. Dijakinja, ki je na smeri Kemija, materiali in biotehnologije Državnega tehniškega zavoda Jozefa Stefana maturirala s stotico, bi rada namreč v prihodnje odprla svoj laboratorij kemije. »Izziv je vse prej kot enostaven, a bom z vnemo delala v tej smeri,« je pojasnila.

Anja izbire študija na višji srednji šoli ne obžaluje. »Priznam, da sem pred petimi leti sledila prijateljicam, ki so izbrale to šolo, a se izbire sploh ne kesam,« je razložila odličnjakinja, sicer tudi uspešna košarkarica pri klubu Interclub v Miljah. S soigralkami je v pretekli sezoni iz C lige celo prestopila v višjo B ligo. »Trenirali smo petkrat na teden, zapolnjen urnik pa je pripomogel, da sem se v času, ki sem ga namenila študiju, še bolje učila,« pravi Anja, ki je pol dela opravila v razredu, kjer je natančno poslušala profesorje, vestno sledila predavanjem, spraševala in sodelovala pri pouku. Doma je le napisala nalogo in snov še enkrat ponovila.