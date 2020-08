V Rossettiju nove garderobe

Dvorana tržaškega gledališča Rossetti s svojim zvezdnatim stropom velja za eno izmed najlepših v Italiji. Od danes dalje se lahko ponaša tudi s prenovljenimi garderobami. Občina Trst je namreč zaključila prvo fazo obnovitvenih del v zaodrju in predala namenu šest novih prostorov, kjer bodo lahko umetniki zbirali svoje misli pred nastopom.

»Umetniki velikega kova stopajo na naš oder in hvalijo lepoto naše dvorane. Do danes pa so po končanem gostovanju tudi poudarjali zastarelost garderob, ki so dejansko bile v zelo slabem stanju,« je na uradnem srečanju z novinarji povedal direktor gledališča Franco Però, ki je v družbi predsednika Francesca Marie Granbassija ter občinskih odbornic Serene Tonel in Elise Lodi pospremil delegacijo novinarjev na ogled prenovljenih prostorov.