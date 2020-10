V samoizolaciji 74 dijakov in 21 članov osebja liceja Prešeren

Po odkritju enega primera okužbe s koronavirusom na liceju Franceta Prešerna je v samoizolaciji 74 dijakov in 21 članov osebja, sta sporočila podpredsednik deželne vlade in deželni odbornik Riccardi in odbornica za delo in izobraževanje Alessia Rosolen. Pozitiven je bil eden od profesorjev. Dijaki, ki so bili v stiku z omenjeno osebo, bodo opravili bris, do negativnega izida pa ostajajo v samoizolaciji. Omenjeni/a je bil/a v stiku z dijaki treh razredov znanstvenega liceja in treh razredov klasičnega, kot tudi s člani profesorskega zbora. Do pojava prvih simptomov je oseba, ki je bila okužena, spoštovala predpisana zdravstvena pravila in uporabljala zaščitna sredstva, so še sporočili.