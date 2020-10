Na liceju Franceta Prešerna so odkrili prvi primer okužbe s koronavirusom, so nam potrdili iz šolskega tajništva. Več dijakov, profesorjev in članov šolskega osebja je v pričakovanju brisa, med njimi tudi ravnateljica.

Prostore medtem razkužujejo, dejavnost v ostalih razredih oz. dijakov in profesorjev, ki niso bili v stiku z okuženo osebo, pa redno poteka.