V Sesljanu oddali kopališče in parkirišča

V Sesljanskem zalivu so dobili dva nova upravitelja. Kopališče Castelreggio bo letos upravljala družba Servizio ricreativo Sistiana Srl, parkirišča v zalivu in na Obalni cesti (nad t.i. Afriko) pa savonska družba Gestopark. Devinsko-nabrežinska občina je postala koncesionar območja kopališča Castelreggio za dobo do leta 2030. Ker ga sama ni v stanju direktno upravljati, vsako leto poskrbi za razpis oz. za podaljšanje pogodbe prejšnjemu upravitelju.

Od 1. junija bo šlo zares

Rok za vložitev prijav na oba pomembna razpisa Občine Devin - Nabrežina je zapadel v ponedeljek, tako da so imena teh, ki bodo letos poleti (z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto) skrbeli za storitve za obiskovalce zaliva, danes znana. V občinskih uradih sicer tačas preverjajo, ali so izpolnjene vse zahteve različnih upravnih dokumentov, in bodo, če ne bo presenečenj, v prihodnjih dneh zaključili postopke oddaje, je povedal devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin. Prijavo za interes za kopališče sta prvotno vložili dve družbi, naposled pa se je na razpisu predstavila le ena, za parkirišče pa kar pet, naposled sta v tekmi ostali dve.

Parkirnino bi lahko vozniki tako v zalivu kot na Obalni cesti vsaj »na papirju« začeli plačevati že od 15. maja, zmagovalec na razpisu pa mora najprej poskrbeti za zamenjavo vseh sedanjih parkomatov s svojimi, je namignil Petelin. Nekaj bo tudi novosti glede parkirne dobe, je še namignil: devinsko-nabrežinski občani bodo plačevali parkirnino po znižani ceni do 17. ure, medtem ko bodo nerezidenti po polni ceni plačevali do 20. ure. Plačevati pa se bo kajpak začelo takrat, ko bo upravitelj postavil svoje parkomate.

Parkirišče je dolgo let upravljalo podjetje Servizi e Parcheggi, po novem pa bo štafetno palico prevzela savonska družba Gestopark, ki je predstavila boljšo ekonomsko ponudbo.