V škatlici cigaret skrival 19 odmerkov kokaina

V noči na četrtek, 9. maja, so policisti v Ulici Valdirivo aretirali 23-letnega državljana Maroka, brez stalnega bivališča, zaradi razpečevanja mamil in kršitve zakona o tujih državljanih.

Medtem ko so se peljali po Ulici Valdirivo, so opazili tri mladeniče, ki so se, ko so zagledali policijski avto, skrili za gradbeni oder ob hišni številki 8. Policisti so jih ustavili in identificirali. Eden od njih je iz žepa skrivoma potegnil škatlico cigaret in jo z nogo odrinil pod policijski avto. Policisti so ga opazili in škatlico pobrali. V njej so odkrili 19 odmerkov mamila, pripravljenega za razpečevanje. Nadaljnje analize so pokazale, da je bilo v zavojčkih skupno 10,64 grama kokaina, ki so ga nato zasegli.

Triindvajsetletnika in ostala dva moška, prav tako državljana Maroka brez stalnega bivališča, ki sta bila z njim, so preiskali in njihove podatke ter fotografije vnesli v podatkovno bazo. Prvega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, ostala dva pa so ovadili na prostosti zaradi kršitve zakona o tujih državljanih, ker pri sebi nista imela identifikacijskega dokumenta.