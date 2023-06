V Slavčkovem potoku več dreves, ki bi ob neurju lahko povzročila škodo

O Slavčkovem potoku, ki se kot kača vije vzdolž struge od Ključa do Pulj in kroji mejo med občinama Trst in Dolino, smo že večkrat pisali. Največkrat, da bi zabeležili, nevšečnosti, ki se pojavijo, ko dežuje, pravzaprav ko lije in se voda deroče spušča s pobočja in s seboj nosi kamenje in zemljo. »Območje je treba redno in ustrezno vzdrževati,« je nazadnje opozoril vaščan Walter Corbatti, ki je v strugi pod ricmanjskimi Koriti oziroma kakih sto metrov nad avtocesto, pred mostom torej opazil veliko vejevja in kajpak celih dreves.

Še pred kakim letom so območje počistili delavci iz Karnije, se spominja Corbatti, potem pa nič. Suša je naredila svoje in marsikatero drevo (zlasti gre za topole) je obležalo na tleh. Ko bi nas znova presenetil kak naliv, je namignil Corbatti, bi vse to odneslo v dolino in povzročilo nemalo škode, saj je več debelih hlodov.

Še pred desetimi leti ni bilo večjih težav z vodotoki, nam je bil že pred časom povedal in spet potrdil dolinski odbornik za okolje Davide Štokovac. »Recimo, da so slednje v glavnem vezane na postopno zapuščanje kmetijskih površin in na izjemne količine dežja, ki na zemljo padejo v zelo kratkem času,« je pojasnil in poudaril, da s podnebnimi spremembami nekoč izredni siloviti nalivi postajajo vse bolj običajni.

Dodal je tudi, da so v zadnjih šestdeset in več letih ljudje marsikateri potok pokrili oziroma uničili, kar danes povzroča hude težave pravzaprav na širši, celo evropski ravni.

