V smeri muzeja nabrežinskih kamnolomov

Kamen, vir življenja. Več kot dva tisoč let stari nabrežinski kamnolomi so krojili utrip Nabrežine in širše okolice. Pomenili so neprecenljiv vir preživetja na revni kraški zemlji. Za čisto edinstveno dediščino odslej skrbi tudi devinsko-nabrežinsko občinsko omizje o kamnu in kamnolomih, ki se je včeraj (v ponedeljek) prvič uradno sestalo. Zasedanje, na katerega so povabili tudi predstavnike krajevnih društev, izvedence in avtorje publikacij na to temo, je zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo v spletni različici.

Zamisli za ovrednotenje in promocijo kamnitega bogastva pa vseeno ni manjkalo. Izstopala je zlasti želja po odprtju muzeja nabrežinskih kamnolomov. Zanj se dolgo ogrevajo številni vaščani in drugi angažirani posamezniki. Omizje si želi biti zlasti prostor, kjer si bodo lahko predstavniki krajevnih ustanov, društev in organizacij izmenjavali informacije in predloge. V sodelovanju z občinsko upravo se bodo skupaj prijavljali na razpise, da bi lahko čim boljše in razvejano uresničili ambiciozni cilj.

Kot je po uvodnem pozdravu devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta dejal pobudnik omizja, občinski odbornik za turizem Massimo Romita so želeli v tovrstno snovanje vključiti vse tiste, ki so kakorkoli povezani z dimenzijo kamna in kamnolomov. Muzej, o katerem sanjajo, pa noče biti statične narave, je povzela občinska svetnica Annalisa D’Errico, ki je pristojna za kulturo. Zamišljajo si ga razpršeno, se pravi razširjenega v različnih ključnih točkah, tako da se lahko obiskovalec sprehaja po slikovitem kraškem prizorišču.