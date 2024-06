V soboto in nedeljo v Dolini, Zgoniku in na Repentabru izbirajo nove župane

Danes in jutri bo na Tržaškem 7769 volivcev izbiralo nove županje oziroma župane, celotna Evropska unija pa glasuje v teh dneh za prenovljeno sestavo Evropskega parlamenta. V občinah Dolina, Zgonik in Repentabor glasuje prebivalstvo na dveh glasovnicah na občinskih in evropskih volitvah, v preostalih občinah na Tržaškem bodo volivci prejeli le rjavo glasovnico za volitve v Evropski parlament.

Volišča odprejo po celotni Italiji danes ob 15. uri. Danes bo možno oddati svoj glas do 23. ure, jutri pa se bodo volivci lahko podali na volišča, kjer običajno glasujejo, med 7. in 23. uro. Volitve se tudi tokrat odvijajo dva dneva, a na soboto in nedeljo, ne pa, kot je postalo običajno v zadnjih letih v Italiji, na nedeljo in ponedeljek.

Kandidate navajamo po vrstnem redu na glasovnici, isto velja za liste, ki jih podpirajo. Če nastopa lista z dvojezičnim imenom, navajamo izključno slovensko, sicer navajamo le italijansko.

V Dolini (16 občinskih svetnikov) nastopajo štirje županski kandidati, Alessandro - Aleksander Coretti (Pakt za Dolino, Stranka komunistične prenove, Demokratska stranka, Slovenska skupnost), Roberto Drozina (Zeleni, teritorij, okolje), Giorgio Marchesich (Federazione del Territorio Libero di Trieste) ter Roberto Massi (Združeni Alessandro Kompare, Lista Gombač, Centrodestra per San Dorligo della Valle).

V Občini Repentabor (10 občinskih svetnikov) kandidirajo Martina Skabar (Skupaj za Repentabor, Alleanza Verdi e Sinistra), Fabio Tognoni (Centrodestra per Monrupino) in Tanja Kosmina (Napredna lista). V Zgoniku (12 občinskih svetnikov) nastopajo Mirko Sardoč (Alleanza Verdi e Sinistra, Združena ekipa za Zgonik), Chiara Puntar (Centrodestra per Sgonico) in Monica Hrovatin (Skupaj).

Tik po zaprtju volišč, jutri ob 23. uri, bo osebje pričelo s preštevanjem glasov za liste in posamezne kandidate za Evropski parlament. Rezultati bodo objavljeni v noči na ponedeljek oziroma v ponedeljek zjutraj. V ponedeljek ob 14. uri pa bodo v Dolini, Zgoniku in na Repentabru na vrsti še glasovnice občinskih volitev. Neuradni rezultati naj bi bili znani sredi popoldneva, rezultate bomo objavljali na spletni strani.

Z namenom zagotovitve izvajanja demokratičnih pravic in dolžnosti celotnemu prebivalstvu, bodo volilni uradi občin odprti tudi za časa glasovanj. Volivke in volivci, ki so torej izgubili volilno izkaznico, ali se jim je prekomerno poškodovala oziroma so zapolnili vsa razpoložljiva polja za žige, bodo lahko zaprosili za novo in jo tudi takoj dobili. Volilni urad Občine Trst (za mestno hišo, Passo Costanzi 2) bo odprt danes med 9. in 23. uro ter jutri med 7. in 23. uro. Volilni urad Občine Zgonik bo na voljo danes med 9. in 13. uro ter med 15. in 23., jutri pa med 7. in 23. uro. Volilna urada občin Dolina in Repentabor bosta odprta sočasno z volišči. Pri tem velja spomniti, da lahko slovenski volivci v vseh občinah na Tržaškem zaprosijo za dvojezične volilne izkaznice.