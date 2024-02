V soboto se bosta svečanosti, ki bo ob dnevu spomina na fojbe in eksodus potekala na bazovskem šohtu, udeležila tudi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni in podpredsednik ter zunanji minister Antonio Tajani, navaja tiskovna agencija ANSA. Svečanost se bo začela ob 10. uri. Minister Tajani se bo po svečanosti srečal s krajevnimi predstavniki stranke Naprej Italija in s podmladkom stranke v nekem javnem lokalu na Opčinah.