Pričarali bodo like Butalcev

Na števerjanskih odrskih deskah bo čez teden dni ponovno pestro. Mali gledališčniki delavnice Igrivo gledališče, ki jo prireja Dramska družina društva F.B. Sedej, bodo namreč prihodnjo nedeljo, 12. maja, ob 16. uri nastopili s predstavo Z butalskih gričev, prosto povzeto po delu Butalci Frana Milčinskega. Za priredbo je poskrbela Jožica Zniderčič, ki skupaj z Marinko Černic vodi delavnico za otroke od 1. razreda osnovne do 3. razreda prvostopenjske srednje šole.

Dvajset nastopajočih bo publiki pričaralo like Butalcev, ki so »še danes presenetljivo aktualni« in »presneto učinkovito nagovarjajo tako mlade kot starejše,« pravijo organizatorji. »Njihovi liki, prežeti z zimzelenim humorjem, pogosto odsevajo značajske poteze, zlasti pa hibe in napake nas vseh. Po naravi so naivni, hudomušni, zavistni, tekmovalni, nabriti, predvsem pa vedno prepričani v svoj prav ...« Nedeljski premieri v domačem Sedejevem domu v Števerjanu bo sledila še ponovitev v soboto, 18. maja, ob 17. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici v sklopu niza Iskrivi smeh na ustih vseh.

Gledališka delavnica Igrivo gledališče je nastala v sezoni 2022-2023 z željo po utrjevanju slovenskega jezika skozi gledališče. V prvi sezoni so uprizorili predstavo Cirkus Čudisekarseda, njen uspeh pa jih je spodbudil, da s projektom nadaljujejo.