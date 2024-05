Prvič vročili Temeljni kamen

Ko je maja 1915 Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, je Štandrež postal tarča italijanskega topništva. Granate so zadele tudi štandreško cerkev, po prvi svetovni vojni je bila celotna vas v ruševinah. Cerkev je bilo treba spet zgraditi, začenši od temeljnega kamna. Zato so se v župniji odločili, da bodo ob praznovanju 100-letnice ustanovitve župnije in posvetitve cerkve v Štandrežu prvič podelili nagrado Temeljni kamen tistim, ki so v vseh teh letih skrbeli za delovanje župnijske skupnosti. Priznanje je tako prejela skupina Marta, in sicer v petek po praznični zahvalni maši, ki jo je vodil goriški nadškof Carlo Redaelli.

Skupino Marta sestavljajo žene, dekleta, možje in fantje, ki skrbijo za čistočo in okraševanje štandreške cerkve, vodi pa jo Kristina Bon. »Cerkev je vedno čista in urejena in to po njihovi zaslugi,« je povedal župnik Karel Bolčina. Temeljni kamen so v petek prevzele predstavnice skupine Marta, priznanje pa bodo odslej podeljevali vsako leto zaslužnim članom župnijske skupnosti, je še pojasnil Bolčina.

Petkovega podeljevanja prvega Temeljnega kamna in večerne maše v Štandrežu so se udeležili številni gostje, med temi tudi senatorka Tatjana Rojc, državna sekretarka Republike Slovenije Vesna Humar, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, goriški kvestor Luigi Di Ruscio in goriški občinski odbornik Maurizio Negro. Pozdravno pismo in svoje čestitke je posredoval tudi goriški prefekt Raffaele Ricciardi.