V soboto, 28. oktobra, prireja zdravstveno podjetje Asugi v Trstu dan cepljenja. Gre za takojšen odziv na potrebe prebivalstva, so sporočili. Cepljenje proti covidu in gripi bo potekalo v Ulici Ralli 3, v svetoivanskem parku, od 8.30 do 15.30.

Naročanje na cepljenje poteka v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (Cup) ter preko namenskega spletnega portala. Na razpolago je bilo sprva 175 mest za cepljenje, ki so jih nato povečali na 420.