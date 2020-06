V stanovanjih odkrili mamila in večjo vsoto bankovcev

Tržaški policisti so v preiskavi, ki jo je koordiniralo javno tožilstvo, v sredo obiskali stanovanje v Ul. Manzoni, ki je bilo že več tednov pod nadzorom, saj so utemeljeno sumili, da v njem poteka preprodaja nedovoljenih substanc, zlasti kokaina. V stavbo je namreč zahajalo večje število ljudi, za katere se je izkazalo, da so odjemalci drog. Številnim izmed teh so tudi zasegli odmerke kokaina.

Ko je bilo zbranih dovolj dokazov, je tožilec odredil preiskavo pri štirih osebah. Tako so policisti, ki so jim na pomoč priskočili tudi izurjeni policijski psi, obiskali dve stanovanji: enega v Ul. Manzoni in drugega v Ul. Fabio Severo. V prvem so našli primesi za razredčevanje kokaina, v drugem pa kakih 20 gramov čistega kokaina, pripravljenega za razredčenje. Zasegli so tudi nekaj marihuane, poleg tega pa tudi več kot 10.000 evrov gotovine.

Osebo, pri kateri so odkrili nedovoljene substance, so aretirali in po nalogu tožilca odredili pripor. Šlo je za 31-letnega državljana Dominikanske republike. Eden od preiskanih se je med pregledovanjem stanovanja upiral in policistom skušal preprečiti, da bi opravili svojo dolžnost, enega izmed teh je celo napadel in poškodoval: zaradi tega se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi obtožbe o preprečitvi uradnega dejanja uradni osebi, pa tudi zaradi telesnih poškodb.