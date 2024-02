V Starem pristanišču odslej Generali Convention center Trieste

Kongresni center Trieste Convention Center Trieste (TCC) v Starem pristanišču, ki so ga odprli avgusta 2020, vstopa v novo ero. Največji kongresni in kulturni center v severovzhodni Italiji , kjer se prepletajo družbene, kulturne in poslovne vsebine, je postal Generali Convention center Trieste in s tem nazivom tudi uradno prevzel ime po največjem posamičnem delničarju družbe, ki upravlja center (49%). S tem, ko se je zavarovalnica Generali tudi uradno izpostavila kot glavni šef centra, njegov upravni odbor in mestne oblasti računajo na to, da bodo s to ugledno znamko postali bolj atraktivni tudi za potencialne investitorje, ki se zanimajo za urbano regeneracijo Starega oz. Živega pristanišča.

To je včeraj v družbi predstavnikov zavarovalnice Generali napovedal predsednik upravnega odbora TCC Roberto Morelli, ki je predstavil tudi novo vizualno identiteto kongresnega centra. Na skladiščih 27 in 28, ki so ju temeljito prenovili v manj kot letu dni, in na prizidek 28 bis, bodo nalepili nov logotip, ki ga je pripravil tržaški grafični biro Loud. Ta je navdih iskal v morju, v gibajočih se valovih, ki lahko spominjajo tudi na tipični tržaški veter - na burjo. Valovi bodo postali nova silhueta kongresnih zgradb. Ti bodo krasili tako stekleni vhod Skladišča 28 (ob morju) kot tudi panoje, ki služijo kot fasada. Nalepke z valovi bodo polepili tudi na stekleno pasažo, ki povezuje skladišči 27 in 28. Za razpoznavnost kongresnega centra bo skrbel tudi velik napis Generali Convention Center, ob katerem bo tudi simbol zavarovalnice, krilati lev svetega Marka z odprto knjigo.

